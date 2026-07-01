Relevado como ministro el exlíder del segundo partido del Gobierno de unidad de Sudáfrica

"El presidente Cyril Ramaphosa va a introducir cambios en el Ejecutivo nacional tras consultar con los dirigentes de la Alianza Democrática, en su calidad de miembro del Gobierno de Unidad Nacional (GNU, en inglés)", señaló la Presidencia sudafricana en un comunicado a última hora del martes.

Con esta reorganización del Gabinete, Steenhuisen será sustituido al frente del citado Ministerio por Willem Aucamp, también de la AD, y pasará a ejercer como viceministro de Comercio, Industria y Competencia.

Otros cambios incluyen el nombramiento de David Maynier (AD) como nuevo ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente -un cargo que ocupa actualmente Aucamp- y de la diputada y exministra Dina Pule, del Congreso Nacional Africano (CNA, primer partido del Gobierno), como ministra de Desarrollo Social.

La reforma también incluye la designación de dos nuevos viceministros de la AD y la reasignación de cartera de otra viceministra de esta misma formación, a la que sustituye Steenhuisen.

Con esta remodelación gubernamental, Ramaphosa hizo efectivas algunas propuestas que le hizo el pasado junio el actual líder de la AD y alcalde de Ciudad del Cabo (suroeste), Geordin Hill-Lewis, para modificar la representación de su partido en el Ejecutivo.

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En declaraciones a medios locales, Steenhuisen ha expresado su "decepción" a nivel "personal" por las decisiones de Hill-Lewis, si bien ha subrayado que respeta las decisiones de su sucesor.

Después de que Steenhuisen confirmara el pasado febrero que no buscaría la reelección, la AD eligió a Hill-Lewis en el congreso federal del partido celebrado en Johannesburgo (norte) el pasado abril, un paso importante para reunir fuerza electoral de cara a los comicios municipales de este año y las elecciones generales de 2029.

El Gobierno de coalición se formó en junio de 2024, cuando la AD y el histórico CNA, junto con otras formaciones menores, acordaron gobernar conjuntamente después de que el segundo perdiera la mayoría parlamentaria que tenía desde 1994, cuando se instauró la democracia en el país tras décadas en las que rigió el régimen segregacionista del apartheid.

La AD, que históricamente ha representado a la minoría blanca del país, cuenta con el 22 % de los escaños en la Cámara baja del Parlamento, frente al 41 % del CNA.