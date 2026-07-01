Rusia requisa media tonelada de cocaína camuflada en un cargamento de atún de Ecuador

La droga fue detectada en la terminal de contenedores Petrolesport del puerto Bolshói de San Petersburgo, en un contenedor de carga procedente de Ecuador.

El cargamento estaba camuflado dentro de los atunes congelados, según el FSB.

Los agentes del orden requisaron al detenido un dispositivo electrónico con acceso a cuentas en criptodivisas con un depósito equivalente a 613.000 dólares, además de 13 relojes de lujos por un valor de más de 1,3 millones de dólares y cinco automóviles por un valor de al menos 130 millones de rublos (1,65 millones de dólares).

El FSB incoó en contra del detenido una causa penal por intento de narcotráfico en gran cuantía y le arrestó.