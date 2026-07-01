Sánchez afirma que "España está cuando más se necesita" tras la ayuda enviada a Venezuela

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha partido desde Madrid a Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

Sánchez agradeció la tarea que están realizando tanto quienes han viajado a Venezuela como a los equipos de emergencia que están trabajando en las labores de rescate y localización.

"Gracias por representar lo mejor de nuestro país en los momentos más difíciles", señaló el jefe del Ejecutivo en la red social X.

Los cooperantes que partieron este miércoles a Venezuela fueron despedidos en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas por la reina Letizia, quien ha estado acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.