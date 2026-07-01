Seis años de cárcel para un joven portugués por incitar un ataque escolar en Brasil

La lectura del fallo tuvo lugar en el Tribunal de Santa Maria da Feira, donde reside el joven -que en el momento de los hechos tenía 16 años-, según informaron medios locales, y el tribunal consideró no probados la gran mayoría de los hechos imputados por la Fiscalía.

"A juicio del Tribunal, resultó que toda la narrativa creada en torno a esta situación, según la cual el acusado era un monstruo capaz de cometer los actos más atroces y el principal responsable de estos hechos, era manifiestamente exagerada y no se ha demostrado que haya cometido la gran mayoría de los hechos de los que se le acusa", explicaron los jueces.

La pena de seis años fue el resultado de la acumulación jurídica de penas parciales impuestas por un delito de homicidio cualificado en su forma de tentativa como cómplice moral por haber incitado a un menor a atentar contra la vida de los compañeros que le hacían 'bullying' en el colegio.

También se le aplicaron penas por un delito de pornografía infantil agravada, dos delitos de maltrato a animales de compañía, uno como cómplice y otro como instigador, y un delito de apología pública de un delito.

En este sentido, el acusado fue absuelto de un delito de homicidio con agravantes y de tres intentos de homicidio en relación a la masacre escolar en Brasil, que se saldó con un muerto y tres heridos, todos ellos estudiantes.

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El acusado creó un grupo a mediados de 2023 en la plataforma social Discord, pero se expandió a otras redes sociales y entre el contenido compartido había pornografía infantil, propaganda de extrema derecha e incitación al suicidio y a las masacres escolares.