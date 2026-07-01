Sheinbaum pide a Guanajuato indagar asesinato de buscadora mexicana tras reclamo de AI

“Hay una responsabilidad de los gobiernos de los estados y hay una responsabilidad del Gobierno federal. Entonces, así como nosotros asumimos responsabilidades, siempre también los gobiernos de los estados tienen una responsabilidad y tienen que asumirla”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

La gobernante mexicana añadió que serán las autoridades ministeriales de Guanajuato las que deberán informar sobre el avance de las pesquisas.

“Y en este caso, por el momento, por lo menos o en el caso de las fiscalías, pues tienen que dar información de las investigaciones que se tienen que hacer porque en este caso la investigación se lleva en la Fiscalía del Estado de Guanajuato”, señaló.

Sheinbaum también aseguró que existen mecanismos de protección para familiares de personas desaparecidas que realizan labores de búsqueda.

“Muchas de las personas buscadoras, familiares de personas desaparecidas tienen protección. Lo tienen que solicitar, y se hace como en todos los casos un análisis de riesgo y a partir de ahí se determina si requieren alguna protección. Muchas veces también son apoyados por la comisión de víctimas de distintas formas”, afirmó.

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Las declaraciones ocurren después de que la semana pasada Amnistía Internacional urgiera a las autoridades mexicanas a reforzar las medidas de seguridad para las personas buscadoras tras el asesinato de Negrete Tafoya, ocurrido el martes 23 de junio en el municipio de Pénjamo, en Guanajuato.

La organización sostuvo que el crimen “no puede entenderse como un hecho aislado” y pidió a la Fiscalía estatal investigar de forma “inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial”, considerando como línea prioritaria la labor de búsqueda que realizaba la activista.

Negrete Tafoya buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021 en Pénjamo, y acompañaba a otras familias en la localización de personas desaparecidas.

Según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la mujer fue atacada a balazos y su cuerpo fue localizado junto a una motocicleta en las inmediaciones de un hospital del municipio. La autoridad abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Amnistía Internacional también demandó protección urgente para los colectivos de búsqueda, la sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato y la continuidad de las labores para localizar a Laura Angélica.

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en el país desde 2011.