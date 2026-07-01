Siria concluye los nombramientos de su Parlamento de transición tras ocho meses de retraso

El jefe del Comité Supremo para las Elecciones Parlamentarias, Mohamed Taha al Ahmed, anunció en rueda de prensa la composición final de los 210 escaños de la Asamblea Popular, que celebrará su sesión inaugural el próximo lunes, de acuerdo con la agencia de noticias oficial siria SANA.

Dos tercios de los parlamentarios del Legislativo fueron elegidos el pasado octubre mediante un proceso indirecto en el que asambleas regionales de notables designados por Al Sharaa seleccionaron a los representantes, mientras que el presidente se reservó el derecho de nombrar a los 70 diputados restantes.

Según Al Ahmed, este último cupo de diputados cuenta con personalidades con experiencia política y pretende fortalecer la representación femenina, algo que el presidente sirio ya avanzó anteriormente y afirmó que los nombramientos tenían el objetivo de compensar los desequilibrios surgidos de la votación de octubre.

Entre los 70 diputados se encuentran 23 "figuras públicas" y 47 "especialistas", de acuerdo con el jefe del comité, mientras que 15 mujeres han sido designadas para ocupar escaños en el Parlamento, que eleva la representación femenina a 21 diputadas.

Este es el primer Parlamento formado desde el derrocamiento del expresidente sirio Bachar al Asad en diciembre de 2024 por una coalición armada liderada por el propio Al Sharaa, que puso fin a más de cinco décadas de gobierno de la familia del dictador.

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Las elecciones de octubre de 2025 fueron duramente criticadas por grupos de la sociedad civil, activistas y minorías étnicas de Siria debido al proceso, que contó solo con la participación de unos 6.000 miembros de colegios electorales que eligieron entre listas de candidatos preaprobadas.

Los partidos políticos tuvieron prohibida la participación, las mujeres obtuvieron apenas el 4 % de los escaños y solo dos cristianos resultaron elegidos, lo que llevó al propio portavoz del comité electoral a describir la representación de estos grupos como una de las "deficiencias más significativas" del proceso.

Además, no se seleccionaron diputados en la gobernación meridional de Sueida, hogar de la minoría drusa de Siria, ni en las zonas del noreste controladas por los kurdos, lo que dejó a estas comunidades sin representación pese a que Al Sharaa afirmó que el Parlamento debía representar a todos los sirios "al margen de cualquier consideración regional o sectaria".