Tokio reafirma apoyo a Kiev durante la visita a Tokio del ministro de Exteriores ucraniano

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo al inicio de la reunión con su homólogo que seguirán colaborando con la comunidad internacional para promover el apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia, según recoge el diario Nikkei.

Por su parte, Sibiga agradeció a Japón su "apoyo a gran escala desde el inicio de la agresión de Rusia" y apuntó a que la seguridad en Europa y en el Indopacífico, así como la seguridad de Kiev y Tokio, "están directamente relacionadas".

"Esta guerra no se trata solo sobre Ucrania. Se trata, ante todo, de principios y de la defensa del derecho internacional", indicó el Ministerio de Exteriores ucraniano a través de su canal de Telegram.

Tras el encuentro, Sibiga agradeció las "profundas y productivas conversaciones bilaterales", que reafirmaron su "compromiso de fortalecer los vínculos" en "este momento crítico". "Nuestra asociación se basa en el beneficio mutuo y en el intercambio vital de experiencias únicas", declaró.

Sibiga, que informó a su homólogo sobre la situación en el campo de batalla y las perspectivas de paz, destacó que la "extraordinaria experiencia" de Japón en materia de recuperación "es sumamente valiosa para Ucrania" mientras se prepararan para reconstruir su futuro.

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"Al mismo tiempo, la experiencia de combate única de Ucrania es de gran importancia para la seguridad de Japón y de la región", dijo el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

En este sentido, mostró la disposición de Kiev a desarrollar "activamente la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el ámbito de vanguardia de las tecnologías no tripuladas", en aparente referencia a los drones.

Por otro lado, ambos ministros firmaron un acuerdo relativo a un proyecto de becas por un valor de hasta 500.000 dólares, financiado mediante ayuda no reembolsable japonesa con el fin de formar a futuros líderes de la administración pública.

Durante la jornada, Sibiga mantuvo encuentros con otros miembros del gabinete de Sanae Takaichi, como el ministro de Economía, Akazawa Ryosei, con el que abordó la cooperación económica entre ambos países y la recuperación del país.