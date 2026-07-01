Tres cascos azules heridos en un ataque de rebeldes en el norte de la R. Centroafricana

El asalto ocurrió a primera hora del martes en la localidad de Am Dafok, en la prefectura de Vakaga, detalló la MINUSCA en un comunicado difundido la pasada noche, sobre unos hechos que también reportaron medios locales.

Además del pueblo, también una "base temporal de operaciones" de la MINUSCA fue blanco de tiros del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana (FPRC, en francés), el Movimiento Democrático por la Unificación del Pueblo Centroafricano (MDRPC) y otros grupos armados.

Los tres cascos azules, uno de los cuales resultó "herido de gravedad", eran del contingente zambiano de la misión y llevaban a cabo una "patrulla de protección de civiles" cuando fueron alcanzados, tras lo cual fueron evacuados por aire a centros médicos.

"La MINUSCA también desplegó medios aéreos para prestar apoyo a su personal sobre el terreno y llevar a cabo evacuación médica de todos los heridos", detalló el comunicado.

La jefa de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, condenó los hechos y recordó que "los ataques dirigidos contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas pueden constituir crímenes de guerra bajo el derecho internacional".

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Rugwabiza pidió a los responsables del ataque que "cesen de inmediato las hostilidades" y subrayó "que tendrán que responder por sus actos".

Medios locales reportaron que los rebeldes perpetraron saqueos y violaciones, así como que civiles habrían muerto y resultado heridos, incluyendo niños, si bien no proporcionaron una cifra concreta ni fuentes oficiales que confirmaran esa información.

Tras el ataque, parte de la población huyó aterrorizada a la ciudad cercana de Birao, capital de Vakaga.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka ('alianza' en sango)- tomó la capital, Bangui, y derrocó al presidente François Bozizé (2003-2013), tras diez años de gobierno, lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo y la seguridad continúa dependiendo del apoyo internacional a través de la MINUSCA y acuerdos con Rusia y Ruanda.