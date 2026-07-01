Trump evoca el triunfo de EE.UU. en la guerra contra España, que hoy "no se porta bien"

"Los españoles no se están comportando bien y se darán cuenta pronto", dijo en medio de discurso histórico en Dakota del Norte en el que recordaba la victoria de Estados Unidos contra el imperio español.

"Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", celebró.

Trump acudió hoy a Dakota del Norte para inaugurar una librería en honor a Theodore Roosevelt, expresidente de Estados Unidos y afamado por liderar la batalla de San Juan (1989) contra el imperio español.

Roosevelt batalló acompañado de los Rough Riders (Jinetes Duros), primer regimiento de caballería voluntaria de los Estados Unidos, cuya vestimenta era lucida por el público que acompañaba a Trump en el escenario cuando hablaba sobre "el colapso de la línea española".

Trump contó como "Roosevelt galopó bajo una lluvia de balas españolas y, cuando su caballo llegó a una cerca de alambre, desmontó de un salto. Bajó del caballo y comenzó a correr hacia el enemigo".

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"No sé si aquello fue sensato, pero lo logró. Luego miró hacia la siguiente colina y reunió a sus hombres. Dijo: 'Muchachos, hagámoslo otra vez'. Y lo hizo una y otra vez. La victoria de los 'Rough Riders' en las alturas de San Juan condujo directamente al colapso de la línea española", contó.

Sobre Cuba, controlada por España hasta 1898, dijo que después de muchísimas décadas, la isla "está volviendo a la órbita" de Estados Unidos después de que Washington redobló su presión mediante sanciones y el bloqueo de la llegada de petróleo que ha agravado la frágil situación económica del país.

Trump, en el marco de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, aludió al pasado imperial de España y a su pérdida de territorio en Norteamérica donde fue la primera potencia europea en fundar en 1565 una ciudad, la de San Agustin, en Florida.