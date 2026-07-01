Un muerto y más de 900 detenidos durante las protestas antiinmigración en Sudáfrica

"Más de 900 personas fueron detenidas durante las operaciones de ayer (...) llevadas a cabo en todo el país" informó la teniente general Tebello Mosikili, presidenta de la Estructura Nacional Conjunta de Operaciones de Inteligencia (Natjoins), en una rueda de prensa en la capital, Pretoria.

"La mayoría de los detenidos eran extranjeros en situación irregular y (por casos de) saqueo. (...) Algunos fueron arrestados por violencia pública, otros por dar cobijo a inmigrantes ilegales (...) y otros por robos en tiendas spaza (quioscos a menudo regentados por extranjeros)", añadió en declaraciones recogidas por medios locales.

Las fuerzas de seguridad también confirmaron incidentes graves de violencia en la provincia de Gauteng (norte), como la muerte de un hombre durante una oleada de saqueos en el suburbio de Alexandra y un tiroteo con dos heridos en el barrio de Hillbrow, ambos en Johannesburgo.

Mosikili detalló que 120 marchas tuvieron lugar en diferentes puntos del país, de las cuales 108 fueron pacíficas y doce requirieron una intervención de las fuerzas del orden.

Las provincias con más arrestos fueron el Cabo Occidental y el Cabo Oriental, con 215 y 208 detenciones, respectivamente, la mayoría de ellos por violencia e incumplimientos de la Ley de Inmigración.

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Pese a estos episodios, Mosikili dio las gracias a los organizadores de las marchas por "colaborar con las fuerzas del orden, animar a sus seguidores a mantener la calma y haberse asegurado de que éstos respetaran la Constitución y acataran las leyes" del país.

Miles de personas tomaron las calles el martes en marchas convocadas por grupos antiinmigración, que dieron ese día como fecha límite a los indocumentados para que abandonaran el país, después de una ola de ataques xenófobos contra migrantes africanos en los últimos meses.

Los convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que éstos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Frente a esta situación, Zimbabue, Ghana, Nigeria o Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos, mientras Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus nacionales en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas contra migrantes africanos son un problema recurrente en el país sudafricano y han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido xenófobo que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.