Un turista español devuelve obra de Sorolla hallada en la calle: "Pensé, qué marco chulo"

El cuadro había desaparecido el pasado sábado, cuando los propietarios lo habían dejado en la puerta de un garaje mientras cargaban su coche antes de salir de viaje.

"Vi cómo unos chicos dejaban tirado un cuadro en la calle. Pensé, qué marco chulo, la verdad es que no me fijé en la pintura, y me lo subí al hotel", contó a EFE Andrés Hurtado, quien este miércoles espera que la Policía recoja la obra en su domicilio en la provincia de Murcia (sureste), a casi 600 kilómetros de distancia de donde lo encontró.

Este hombre, exempleado de un supermercado, se había desplazado hasta Sevilla para pasar unos días y no imaginaba tal hallazgo, que se produjo cuando iba camino del hotel en pleno centro de la ciudad en una calurosa tarde de sábado.

El cuadro viajó con él desde Sevilla a Murcia en una bolsa que compró en un bazar chino.

"Como hay tantas réplicas y falsificaciones nunca pensé que fuera un Sorolla original, pero se lo pregunté a la IA (inteligencia artificial) y me confirmó que podía serlo", relató este turista, quien asegura que llegó a contactar con una sala de subastas, que al parecer estaba dispuesta a comprarle la obra por miles de euros.

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Se trataba de un cuadro de pequeño formato que, según fuentes artísticas consultadas por EFE, podría pertenecer a lo que el pintor llamaba 'notas de color', y que podría alcanzar en una subasta un valor de 30.000 a 60.000 euros.

En esos momentos Hurtado todavía no sabía que el cuadro se había perdido y que sus propietarios lo estaban buscando; cuando lo supo se puso en contacto con la Policía para informar de que no había sido robado, sino que se lo había encontrado en la calle.

Hurtado pudo hablar anoche con el propietario, que le confirmó que dejaron el cuadro olvidado por descuido cuando se marchaban a la casa de la playa y quien le prometió hacerle "un regalo" por facilitar su devolución.

El periódico Diario de Sevilla cita que el cuadro tiene un elevado valor sentimental para sus dueños, ya que está dedicado a la familia de sus propietarios por el pintor español, con su firma incluida.