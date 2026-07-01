Uruguay coordina envío de un primer avión con ayuda a Venezuela para este fin de semana

Venezuela ya ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria, según informó el Gobierno, desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos.

En Uruguay se formaron centros de acopio de donativos, como es el caso de la Embajada de Venezuela -que ya superó su objetivo de recepcionar 40 toneladas de ayuda humanitaria y lo elevó a 60-, que aguardan por la fecha de confirmación de la partida del vuelo.

"Sé que en este periodo se ha desplegado un nivel de solidaridad maravillosa de la ciudadanía uruguaya y lo que trataremos es que en la primera salida vayan los temas centrales y los productos centrales", expresó el canciller.

Uruguay tiene a disposición un avión Hércules para este envío que en una primera instancia llevará "alta tecnología en aspectos de defensa, de facilitación de reconstrucción", así como medicinas y carpas para la gente que quedó a la intemperie.

El canciller aseguró que los técnicos "están corriendo" para que la aeronave pueda volar a Venezuela este fin de semana y que, de no lograrse, el envío será a inicios de la semana próxima.

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"Ese primer avión es el que va a llevar las primeras contribuciones de Uruguay hacia Venezuela y esperemos también que existan las imágenes para que el ciudadano uruguayo que donó pueda ver con sus propios ojos que esto llegó a destino, como tiene que ser", concluyó.