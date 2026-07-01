Uruguay mantiene la tasa de interés en el 5,75 % con expectativas de inflación ancladas

A través de un comunicado difundido tras la reunión de su Comité de Política Monetaria (Copom), la autoridad económica explicó que las expectativas inflacionarias permanecen alineadas de manera sólida con los objetivos del organismo emisor, a pesar de las recientes presiones externas sobre los precios.

En mayo, la inflación se ubicó en el 3,77 %, registrando un ligero incremento respecto a los meses anteriores. El BCU atribuyó este comportamiento principalmente al encarecimiento de algunos precios, en especial los vinculados a la energía, como consecuencia de un "shock de oferta global".

Por su parte, la inflación subyacente mostró un aumento moderado hasta el 3,6 %, sin que se evidenciaran "efectos significativos de segunda vuelta".

A pesar de que las proyecciones muestran que la inflación podría situarse de manera transitoria por encima de la meta en el corto plazo, las expectativas de la entidad a 24 meses se mantienen ancladas.

En este sentido, los analistas proyectan un 4,5 %, los mercados financieros un 4,67 % y el sector empresarial un 5 %, promediando cifras en torno al objetivo central.

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En el plano macroeconómico local, el BCU destacó que los indicadores del mercado laboral y de ingresos mantienen su dinamismo.

Asimismo, la actividad económica se expandió un 0,8 % durante el primer trimestre del año, impulsada por el consumo privado, aunque se mantienen proyecciones de crecimiento moderado debido al impacto de la sequía sobre el sector agropecuario.

En el ámbito internacional, el organismo valoró la reciente reducción de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, lo que ha contribuido a moderar la volatilidad financiera global y "las presiones sobre los precios internacionales de la energía".

El Directorio del BCU evaluó que el balance de riesgos es actualmente "equilibrado".

Entre los factores al alza identificó los conflictos internacionales y los efectos climáticos del fenómeno de El Niño, mientras que los riesgos a la baja están marcados por una potencial debilidad global del dólar y la desaceleración de los precios de las materias primas.