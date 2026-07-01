Varios muertos y heridos en un edificio residencial en Amberes (Bélgica)

Las autoridades no precisan aún el número de fallecidos o heridos y por el momento sólo informan de que el fuego comenzó en uno de los últimos pisos de un inmueble de diez plantas en el oeste de la localidad flamenca por causas que aún se desconocen.

Los heridos más graves han sido trasladados a hospitales cercanos y los leves están recibiendo tratamiento 'in situ'. Los bomberos están ahora inmersos en labores de búsqueda dentro del edificio y reconocen que no saben cuánta gente puede haber dentro.

Aún no se conoce con claridad la causa del incendio pero varios testigos hablan de obras en el tejado y en la caja de electricidad, según el diario 'De Standaard'.

"Aún no tenemos confirmación al respecto, pero estos elementos forman parte, por supuesto, de la investigación que se llevará a cabo. Se ha designado a un perito en incendios y también se ha solicitado la intervención del laboratorio forense», indicó a ese medio la portavoz de la Policía del distrito de Amberes, Kim Bastiaens.

Según relata el diario flamenco 'Het Laatste Nieuws', el fuego está resultando difícil de extinguir, si bien ya se ha logrado frenar su avance.

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Los residentes del edificio afectado que lograron salir a tiempo están por el momento en un centro de la tercera edad cercano a la espera de poder volver a sus domicilios, mientras que los vecinos de edificios cercanos han recibido un mensaje de texto de alerta y la recomendación de cerrar puertas y ventanas por el intenso humo.