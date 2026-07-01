Violentas tormentas sacuden a Rumanía y causan al menos un muerto

La víctima mortal se registró en la localidad de Ganeasa, cerca de Bucarest, cuando un árbol cayó sobre una furgoneta, hiriendo al conductor y matando a un hombre de 40 años que se encontraba también en el vehículo.

Además de la capital, 20 de los 41 condados rumanos se vieron asolados por las intensas tormentas nocturnas, con vientos y lluvias que causaron inundaciones y derribaron árboles, desatando problemas de tráfico y en la circulación del metro capitalino, parcialmente suspendido este miércoles debido a la inundación de una estación.

Según el alcalde general de Bucarest, Ciprian Ciucu, su ciudad vivió una situación “sin precedentes”, en la que las autoridades intervinieron en más de mil casos durante la noche.

Algunos de los bomberos movilizados tuvieron que nadar para alcanzar los autos atrapados por las masas de agua y rescatar a las personas que habían quedado encerradas en los vehículos.

Raed Arafat, jefe del Departamento de Situaciones de Emergencia, precisó que se recibieron casi dos mil pedidos de auxilio, de los cuales 900 seguían pendientes esta mañana.

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Además de árboles, techos y postes caídos, en la capital hay calles, casas y sótanos inundados, así como coches destrozados.

Los meteorólogos pronostican para los próximos días más tormentas eléctricas, con lluvias que pueden ser torrenciales y temperaturas superiores a los 32 grados centígrados.