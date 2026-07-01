Voluntarias españolas llegan a Venezuela para montar un hospital por los terremotos

Se trata de un grupo de 44 voluntarios -sobre todo mujeres- del grupo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta de Emergencia) coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), que llegó hoy al aeropuerto de Carabobo, donde se cruzaron a un grupo de bomberos de Málaga (sur de España) que se marchaban después de varios días rescatando a personas de los escombros.

Son, principalmente, sanitarios de hospitales de toda España, sobre todo médicas y enfermeras, aunque también hay bomberos y logistas.

"Aún estamos ante una incertidumbre, pero estoy expectante, trato de estar tranquila y pensar en qué nos puede pasar y en hacerlo lo mejor posible", dice a EFE Silvia Moreno, una enfermera vasca (norte de España) que acudió al llamado de la Aecid para montar un hospital similar en Jamaica tras el paso del huracán Melissa el pasado mes de noviembre.

Se trata de un hospital con capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización y que funciona de forma autosuficiente, con su propia energía y agua.

Por ello, no esperan grandes traumas ni operaciones y, de hecho, el que se instalará esta vez es un formato más pequeño, que funciona casi como una clínica.

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"A las alturas a las que estamos serán más pacientes crónicos con patologías de origen y que durante este tiempo no han podido ser tratados", anticipa Moreno.

Además de expertos en potabilización de agua, enfermeros, algún médico de emergencias y cirujanos, este grupo cuenta con un psiquiatra de Médicos del Mundo, Ricardo Angora, que se dedicará a la atención en esta área, fundamental en estas emergencias.

Según explica a EFE, el 80 % de las personas "van a tener afectación psicológica caracterizada por el trauma que han vivido, la situación de estar en riesgo de perder la vida, que eso supone un trauma psicológico importante".

"A algunas les afectan más que a otros, algunos pueden estar en estado de shock, a otros les afecta para llevar una vida cotidiana normalizada y otras tienen capacidades para poder sobrepasarlo y hacer frente a las necesidades en este momento", cuenta el especialista.

Pero, relata, es "muy importante atender al trauma en los primeros momentos para evitar que se cronifique porque un trauma cronificado es mucho más complicado de tratar y dejar un impacto en la salud mental que afecte el resto de la vida a las personas".

El hospital comenzará a ser montado este miércoles, después de que se determine dónde va a ser más necesario instalarlo, y se espera que pueda atender a unos 100 pacientes al día.