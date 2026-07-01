Zelenski urge a la UE desde Dublín a impulsar su adhesión y adoptar más sanciones a Rusia

Zelenski hizo este llamamiento desde Dublín, donde participó en los actos de inauguración de la presidencia irlandesa, que comienza hoy y terminará el 31 de diciembre, junto a miembros del Gobierno del país y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Tanto en un discurso durante la ceremonia de apertura como en una rueda de prensa posterior con el primer ministro irlandés, Micheal Martin, el mandatario ucraniano insistió en que el presidente ruso, Vladímir Putin, no tiene interés en poner fin a la guerra pese a los llamamientos que ha recibido para ello, incluso por parte de Estados Unidos.

En ese contexto abogó por crear las "condiciones que hagan imposible para él continuar con la guerra" y urgió a la UE a adoptar nuevas sanciones tanto contra la flota fantasma rusa como contra las "herramientas de las que depende Putin para mantener la guerra en marcha", lo que, dijo, "incluye a empresas en países europeos cuyo único foco es trabajar para Rusia".

"Desafortunadamente hay empresas en Europa que son propiedad o están efectivamente controladas por Rusia y sus oligarcas sancionados", dijo Zelenski en Irlanda, país al que se ha señalado por tener en su territorio una fábrica de alúmina que estaría suministrando este material a Moscú.

Preguntado al respecto, el primer ministro irlandés dijo que su país está llevando a cabo una investigación para "establecer todos los hechos" sobre esta cuestión, que luego abordará con la Comisión Europea.

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"No queremos estar en una situación en la que una fábrica en Irlanda apoye la maquinaria de guerra de Rusia", dijo el mandatario, quien defendió que su país reafirmará durante los próximos seis meses al frente del consejo el apoyo político, financiero y militar de la UE a Ucrania.

Esto incluye tanto el desembolso del crédito de 90.000 millones de euros acordado por los Veintisiete, como la aprobación del vigesimoprimer paquete de sanciones a Moscú y mirar ya a un "posible" nuevo paquete, así como el avance en las negociaciones de adhesión de Kiev al bloque tras la apertura del primer capítulo de las mismas el mes pasado.

"Fue un hito importante. Tenemos que mantener este impulso y como presidencia, Irlanda trabajará para conseguir la apertura de todos los clústeres (capítulos) para el final de nuestro mandato", dijo.

Zelenski, por su parte, confió en lograr que se abran cinco capítulos y abogó por profundizar, además, en la cooperación con la UE en materia de seguridad.

El mandatario ucraniano restó importancia a las reticencias de Hungría, también bajo el nuevo Ejecutivo de Peter Magyar, así como a los roces entre Kiev y el Gobierno de Polonia a la hora de dar pasos adelante en el proceso, y aseguró que cuenta con el apoyo final de ambos países y la "unanimidad de la UE" para avanzar en las negociaciones.

"Hemos hecho todo lo que estaba en la agenda para abrir clústeres. No fue sencillo hacer todo esto durante la guerra", dijo Zelenski, quien subrayó que los ucranianos están también luchando por Europa y "es del interés de todos los países tener a Ucrania en la UE lo más rápido posible".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que espera "abrir todos los otros clústeres lo más pronto posible".