Acusan a 4 jóvenes en Polonia de planear atentados terroristas contra escuelas y templos

Los acusados se inspiraban en los crímenes perpetrados por asesinos en masa y estaban influidos por la ideología neonazi, según la investigación, llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Interior (ABW).

El fiscal de distrito de Olsztyn, Daniel Brodowski, aseguró en declaraciones a la agencia de noticias polaca PAP que los jóvenes "estaban fascinados con las ideologías terroristas y especialmente con las figuras de los mayores criminales del mundo moderno, como Anders Breivik, Brenton Tarrant y Timothy McVeigh".

Los atentados cometidos por Breivik en 2011 en Noruega, por Tarrant en 2019 en Nueva Zelanda y por McVeigh en 1995 en Estados Unidos causaron 77, 51 y 168 muertos, respectivamente.

Brodowski señaló que los objetivos de los cuatro detenidos "eran lugares de culto religioso, escuelas y lugares donde se reúnen las minorías étnicas y culturales", y añadió que los acusados aprendieron en internet técnicas de "fabricación de artefactos explosivos a partir de componentes comunes", incluyendo cócteles molotov y bombas.

La investigación se originó a través de la vigilancia de foros en línea donde los acusados intercambiaban contenido radical.

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El grupo compartía información y se reunía para practicar tiro y "analizar los fallos" de otros ataques terroristas, según los hallazgos de las autoridades.

Los dos primeros sospechosos fueron arrestados en abril del año pasado, un tercero en junio de ese año y el último en septiembre.

Durante meses, los jóvenes, algunos de los cuales eran compañeros de estudios, acumularon sustancias inflamables y artículos de pirotecnia en sus domicilios.

Los acusados enfrentan cargos por propagación de la ideología nazi, posesión de explosivos y preparación de actos terroristas, delitos por los que podrían recibir penas de hasta 10 años de prisión.

Todos permanecen bajo medidas cautelares, que incluyen vigilancia policial y prohibición de salir del país.