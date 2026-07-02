Al menos 5 muertos tras explosión de una bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco

La televisión oficial siria Al Ijbariya, citando al Ministerio de Salud, informó de este balance de víctimas, que no ha sido reivindicado por ningún grupo y que ha ocurrido en la zona de Hiyaz, en la capital siria.

El Ministerio del Interior sirio confirmó que la explosión se produjo por un artefacto improvisado plantado en el lugar, donde patrullas de las Fuerzas de Seguridad Interna establecieron un perímetro de seguridad.

Varias ambulancias se desplazaron inmediatamente hasta el lugar tras recibir el aviso para evacuar a los heridos y brindarles la asistencia médica necesaria, informó la agencia nacional de noticias siria, SANA.

La agencia añadió que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los motivos de la explosión y su autoría.

El suceso tiene lugar en la misma jornada en la que el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, se encuentra de visita oficial en el Líbano con el objetivo de estrechar relaciones bilaterales con el país vecino.