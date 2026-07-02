Alemania condena los ataques rusos contra Kiev y la "brutalidad inalterada" de Putin

"Condenamos en los términos más enérgicos los masivos ataques aéreos rusos contra Kiev y otras partes de Ucrania durante la pasada noche", que han causado la muerte de al menos 17 personas en la capital ucraniana, señaló el Ministerio de Exteriores germano.

Indicó que las "estremecedoras imágenes" de destrucción de la última noche "muestran una vez más que Rusia continúa su guerra de agresión contra Ucrania, contraria al derecho internacional, con una brutalidad inalterada".

"Putin no muestra ninguna disposición a negociar. Sigue apostando por el terror con misiles y drones contra la población civil, mientras Rusia sufre enormes pérdidas en el frente como consecuencia de su agresión contra Ucrania", recalcó Exteriores.

El departamento que dirige Johann Wadephul reiteró que por todo ello Alemania sigue aumentando la presión sobre Rusia junto con sus socios y continuará apoyando a Ucrania en su lucha defensiva.

Este apoyo será también uno de los temas centrales de la próxima semana en la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el Gobierno alemán quiere que los aliados prometan a Kiev una nueva ayuda financiera y militar, que se cifra en un borrador en unos 70.000 millones de euros, un monto que además debería ser similar en 2027.