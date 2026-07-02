Bélgica registró un exceso de mortalidad del 39 % en la ola de calor, según un estudio

Los datos preliminares de la investigación, elaborados por la aseguradora y analista de riesgos Risk Management Group (RMG) y recogidos este jueves por la agencia de noticias Belga, muestran que de los más de mil fallecimientos, 530 correspondieron a personas de 85 años o más.

También se observó un aumento de la mortalidad en el grupo de edad de menores de 65 años, lo que supone el pico más alto en el número de fallecimientos diarios en Bélgica desde la primera ola del covid-19, aseguró RMG.

Este exceso de mortalidad, según el analista de riesgos, no tiene precedentes en el país.

El pasado 26 de junio, el país registró la jornada más cálida de la ola de calor, con temperaturas que alcanzaron los 40 grados centígrados en algunos puntos y que obligó al Real Instituto Meteorológico de Bélgica a activar la alerta roja por tercera vez en la historia en las provincias de Lieja y Limburgo.

Este episodio de calor extremo provocó la cancelación de hasta cien servicios diarios de trenes sin climatización desde el miércoles, la suspensión de líneas de autobús sin aire acondicionado en varias regiones y el cierre de monumentos como el Atomium de Bruselas, entre otras incidencias.