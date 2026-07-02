Brasil planea elevar al 12,2 % su participación en el mercado global de minerales críticos

El documento fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), órgano de asesoramiento de la Presidencia de la República, y establece las directrices que orientarán las inversiones, la regulación, la investigación geológica y las políticas de sostenibilidad del sector durante los próximos 25 años.

El principal objetivo del plan es consolidar a Brasil como un proveedor estratégico de los llamados minerales críticos, que constituyen la materia prima estratégica para la transición energética.

La estrategia parte de proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre el aumento de la demanda de estos minerales esenciales para tecnologías de bajas emisiones y del potencial de producción brasileño con base en sus reservas conocidas.

Entre los minerales considerados críticos figuran el litio, el niobio, el cobalto, el grafito y las tierras raras, fundamentales para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, equipos electrónicos y otras tecnologías vinculadas a la transición energética.

El plan detalla medidas para ayudar a Brasil a conocer el tamaño de sus reservas de minerales críticos, ya que hasta ahora solo cuenta con estudios del 30 % de las mismas, y a acercar la producción efectiva a su potencialidad.

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En el caso de las tierras raras, por ejemplo, Brasil posee el 25 % de las reservas mundiales, pero la extracción de estos minerales tan solo responde por el 1 % de la producción nacional.

Brasil, además, posee cerca del 8 % de las reservas mundiales de litio y concentra el 93,1 % de las reservas globales de niobio.

Además de ampliar la presencia internacional del país en ese mercado, el PNM 2050 aspira a elevar el peso de la minería en el producto interior bruto (PIB) brasileño desde el 3,3 % actual hasta el 4,8 % en 2050.

Igualmente prevé el aumento del empleo directo en el sector desde los actuales 2 millones de puestos de trabajo hasta 2,8 millones en 2050 y la reducción de la dependencia externa de fertilizantes desde el 87,3 % hasta 34,9 % en el mismo período.

Para ello planea reducir el tiempo de análisis de proyectos minerales para su aprobación desde 1.563 días hasta 780 días y elevar las inversiones anuales en prospección mineral desde 1.500 millones de reales (unos 286,5 millones de dólares) hasta 2.700 millones de reales (unos 515,6 millones de dólares).

La aprobación del plan coincide con la tramitación en el Senado de un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados que busca incentivar la explotación y el procesamiento en Brasil de minerales críticos mediante beneficios fiscales y restricciones a la exportación de minerales sin procesamiento.