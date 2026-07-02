Colombiano detenido en Ecuador será extraditado a Estados Unidos por narcotráfico

El Ministerio Público señaló que Familia consintió la extradición solicitada por las autoridades estadounidenses, durante una audiencia realizada este jueves en la Corte Nacional de Justicia.

El criminal fue detenido en Quito, en una operación coordinada entre la Policía ecuatoriana y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), junto a otro colombiano identificado como Alver Pineda Mosquera , alias Mono o Promesa.

Ambos eran requeridos por Estados Unidos por ser "piezas clave de una organización de narcotráfico internacional" vinculada con Edison Washington Prado Álava, alias Gerald, narcotraficante conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano que fue extraditado a territorio estadounidense en 2017, según dijo tras su detención el ministro del Interior, John Reimberg.

El ministro indicó que, de acuerdo a las investigaciones, los capturados habrían "controlado laboratorios de procesamiento de droga, centros de acopio e insumos químicos en zonas estratégicas de Colombia", desde donde presuntamente abastecían rutas de narcotráfico hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Tras la captura de Gerald, ambos habrían intentado infiltrarse en procesos de desmovilización de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "mediante el pago de millonarias sumas de dinero para obtener beneficios ilegales".

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Una vez que quede en firme la sentencia de extradición, deberá ser enviada al presidente, Daniel Noboa, para que disponga la entrega del requerido a Estados Unidos.