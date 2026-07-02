Comisión Europea da luz verde a un desembolso de 2.653 millones de dólares para Portugal

El desembolso corresponde al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento del programa europeo Next Generation EU, creado para impulsar la recuperación económica tras la pandemia de covid-19 mediante reformas e inversiones en los Estados miembros.

La decisión, adoptada en Bruselas, fue comunicada este jueves en Lisboa por la representación de la Comisión Europea en Portugal.

La evaluación positiva supone un paso previo al pago, que podrá efectuarse una vez que el Comité Económico y Financiero de la Unión Europea emita su dictamen y la Comisión adopte formalmente la decisión de desembolso.

Entre las principales medidas que respaldan esta evaluación figuran la modernización de la enseñanza y la formación profesional, un programa de apoyo a la competitividad empresarial dotado con 1.000 millones de euros, actuaciones para reforzar la prevención de incendios rurales y la gestión sostenible del territorio, la ampliación de las infraestructuras de gestión de residuos y la simplificación de los procedimientos de licencias ambientales.

Portugal presentó esta novena solicitud de pago el pasado 18 de mayo. Con este desembolso, el país habrá recibido 17.230 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 78,67 % de la financiación total prevista para su Plan de Recuperación y Resiliencia.