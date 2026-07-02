CR New Energy abre con alza del 114 % en su debut tras salida a bolsa récord en Shenzhen

Concretamente, los títulos de la compañía abrieron en 21,6 yuanes (3,18 dólares) frente a los 10,11 yuanes (1,49 dólares) de los que partía; durante los primeros minutos de la sesión, llegaron a marcar una subida casi al triple (+198,32 %) que hacia las 10.30 hora local (02.30 GMT) se había moderado hasta el 124,33 %.

La salida a bolsa, que también es la mayor en toda Asia en lo que va de 2026, contempló la venta de más de 2.420 millones de acciones a cambio de una recaudación total cercana a los 24.500 millones de yuanes (3.606 millones de dólares).

La semana pasada, la filial del conglomerado estatal China Resources reveló que la porción de las participaciones ofertada a inversores minoristas registró una demanda 683 veces superior a los títulos disponibles, incluso tras ampliar la asignación al ejercer la opción conocida como 'clawback'.

Esta oferta de acciones es la mayor en China desde la protagonizada en 2022 por la petrolera estatal Cnooc, por el equivalente a 5.100 millones de dólares en Shanghái, y supera también a la hasta ahora poseedora del récord en Shenzhen, la aceitera Yihai Kerry Arawana, que obtuvo unos 2.000 millones de dólares en 2020.

CR New Energy contaba al cierre de 2025 con unos 41 gigavatios de capacidad instalada -un 2,3 % del mercado nacional-, de los que más del 80 % se correspondía a proyectos eólicos, con la solar ganando cada vez más protagonismo.

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La compañía destinará la recaudación de su oferta pública a nuevos proyectos eólicos y solares que añadirán más de 7,1 gigavatios adicionales a su cartera, con una inversión que superará los 40.000 millones de yuanes (5.887 millones de dólares).

Se estima que la operación le conferirá a CR New Energy un valor de mercado de unos 135.000 millones de yuanes (19.869 millones de dólares), similar al del gigante minero Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio del país.

La prensa económica subrayó que el interés de esta venta de acciones también reside en calibrar el apetito de los inversores por valores más allá de la inteligencia artificial (IA) y la robótica, sectores en los que se han producido debuts bursátiles espectaculares a lo largo de los últimos meses ante el auge de estas tecnologías a nivel nacional.

Según expertos citados por el rotativo estatal Global Times, el hecho de que la mayor salida a bolsa de la historia de Shenzhen sea protagonizada por una empresa dedicada a las energías renovables mostraría el creciente apoyo de los mercados de valores del país a la 'financiación verde'.