Delcy Rodríguez celebra el rescate de un hombre que permaneció 8 días bajo los escombros

Caracas, 2 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves el rescate de un hombre que permaneció ocho días bajo los escombros en un edifico de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela del pasado 24 de junio.