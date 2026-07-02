Delcy Rodríguez condecora con medalla Héroes de Venezuela a rescatistas de Italia y Suiza

La mandataria también condecoró a perros rescatistas y entregó a los embajadores de ambos países sendas cartas de agradecimiento para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y para el presidente suizo, Guy Parmelin.

"El duelo que está en nuestros corazones hoy se convierte en gratitud", expresó en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La líder chavista, quien declaró duelo nacional durante siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT), anunció que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan y expresó que es "posible la cooperación y la amistad entre los pueblos".

Ciro Bolognese, líder del equipo italiano, reiteró sus condolencias y dijo que su grupo trató de estar en Venezuela "lo más pronto posible" y que lucharon para que sus "esfuerzos fueran al menos útiles para mantener la esperanza".

"Nunca olvidaremos esta experiencia, (...) llevaremos a Venezuela dentro de nuestro corazón por siempre", agregó Bolognese, según una traducción consecutiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Sebastian Eugster, líder del equipo de rescate Swiss Rescue, agradeció el apoyo y dijo que otro grupo va a llegar, por lo que Suiza "va a mantener su presencia" en el país latinoamericano.

En el acto también se encontraban los ministros venezolanos de Interior, Diosdado Cabello; de Exteriores, Yván Gil; y de Defensa, Gustavo González, así como el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria.

El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a doce personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

En su más reciente balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas.