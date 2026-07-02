Denuncian "grave" deterioro de la salud de la abogada Ruth López, detenida en El Salvador

Claudia López, hermana de la también defensora de derechos humanos, reveló a EFE en una declaración que visitó "recientemente" a Ruth y sostuvo "un encuentro controlado de aproximadamente 30 minutos" en la Granja Penitenciaria de Izalco, ubicada en el occidente del país a 60 kilómetros de la capital.

Ruth López fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), con relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra el 2 de junio de 2025.

"Después de más de un año de no poder ver a mi hermana Ruth, recientemente he tenido la oportunidad de abrazarla, de hacerle saber cuánto la ama su familia, cuánta solidaridad y cuánto apoyo nacional e internacional. Verla ha sido un milagro", dijo Claudia López.

La visita fue posible luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera en septiembre del año pasado medidas cautelares a favor de Ruth López, entre estas garantizar "el contacto regular y acceso con sus familiares".

La hermana de la abogada expuso que actualmente presenta "niveles altos de triglicéridos -acumulación de grasa en el organismo- con riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o una pancreatitis, y todo esto puede tener como consecuencia la muerte de Ruth".

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"Hago un llamado a la comunidad internacional a estar siempre pendiente y atenta para garantizar lo que el Estado hasta el momento no ha garantizado y es que su estado de salud debe ser vigilado", dijo, y subrayó que su hermana también presenta un deterioro físico.

También, denunció que tuvo una intervención quirúrgica el 15 de mayo pasado en un hospital público del país para "retirar un tumor de 3 centímetros de la mama derecha" y que, hasta el momento, "ni ella, ni nosotros, como familia, sabemos el resultado de una biopsia que le realizaron y tampoco sabemos si ella seguirá en control".

Además, señaló que la abogada padece hipertensión arterial e indicó que, según lo expuesto por López, "tiene una alimentación con exceso de sal y basada solo en carbohidratos, lo que no abona a su salud".

La activista no ha tenido acceso a sus abogados y sigue a la espera de conocer cuándo se realizará la segunda audiencia del proceso penal en su contra -la de instrucción-, cuyo plazo para su desarrollo venció en junio.

"Seguimos esperando que nos informen acerca de la audiencia de Ruth. Ya se venció el plazo pero todavía no hemos sido notificados sobre si va a realizar o no, o en qué momento se va a realizar", dijo.

De igual manera, expuso que "Ruth no sabe cómo va el proceso, no se le informa, no se le informa de los tiempos, no se le informa si hay plazos o no hay plazos. Los abogados no la han visto y espero que en algún momento ellos la vean".

"Ruth es inocente, no tiene ningún motivo para estar presa, no hay caso en su contra, no hay enriquecimiento ilícito, no hay ninguna prueba que sostenga la culpabilidad de mi hermana", manifestó.