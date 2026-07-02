El acceso al agua en Gaza está "por debajo del mínimo para la supervivencia", según ONG

Cuando se cumplen 1.000 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el acceso al agua sigue siendo uno de los principales riesgos para las familias, según un comunicado de la ONG.

"Muchas zonas no tienen agua potable. La gente bebe lo que puede, aunque no sea seguro", relata la responsable de Operaciones en Oriente Medio de Acción contra el Hambre, Natalia Anguera.

Una situación que se ve agravada por las restricciones de entrada de ciertos bienes como combustibles, repuestos y generadores, lo que "impide el funcionamiento de plantas de desalinización y sistemas de agua", explica Anguera.

Además, la falta de productos químicos para tratar el agua y la destrucción de tuberías dificultan a la población el acceso a agua potable, mientras que "el colapso del saneamiento y la acumulación de residuos están provocando plagas, entre ellas de roedores, y una crisis de salud pública", agrega.

Hoy en Gaza entran alrededor de 160 camiones diarios con ayuda humanitaria, pero realmente la mitad de esa ayuda no llega a su objetivo dentro de la Franja y los contingentes se ven obligados a esperar en el paso fronterizo, según Acción contra el Hambre.

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Pese al alto el fuego en vigor y la distribución de cierta ayuda, las familias de Gaza siguen sometidas a una calidad de la dieta que no mejora y que provoca ya no solo una desnutrición aguda, sino una malnutrición crónica.

La ausencia casi total de proteínas, vitaminas y micronutrientes en las dietas, sobre todo en el caso de los niños y niñas, provoca "un impacto irreversible: afecta a su crecimiento, a su salud y a su futuro", afirma Cristina Izquierdo, coordinadora de nutrición del equipo de emergencia de Acción contra el Hambre, tras su paso por Gaza.

A esto se suma el incremento de los precios, que hace complicada la adquisición de productos básicos para las familias de la Franja, y la destrucción de la capacidad de producción local, que intensifica la dependencia de la ayuda externa.

Acción contra el Hambre continúa con su labor sobre el terreno a pesar de las restricciones y el contexto cambiante.