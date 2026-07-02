El BID dona al menos un millón de dólares a Venezuela tras los terremotos

En esta situación los recursos aportados por el BID van destinados a asistencia humanitaria inmediata y a la evaluación de daños y pérdidas para comenzar a orientar las tareas de recuperación.

La asistencia humanitaria incluye 350.000 dólares aportados por el BID, contribuciones de los países miembros de la entidad de entre 300.000 y 400.000 dólares, y entre 100.000 y 200.000 dólares recaudados a través de la campaña interna de solidaridad del Grupo BID 'Todos con Venezuela', con aportes de los empleados de la institución.

Respecto a la evaluación de pérdidas y daños, el BID entrega 150.000 dólares para orientar la recuperación inicial y la restauración de servicios públicos esenciales.

"El Grupo BID está con el pueblo de Venezuela en este momento difícil", afirmó el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn en un comunicado remitido por la entidad.

"Trabajaremos estrechamente con el Gobierno y nuestros socios para apoyar los esfuerzos de recuperación, movilizar recursos y ayudar a las comunidades afectadas en la reconstrucción", añadió el presidente del BID.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El bloque de asistencia humanitaria se implementará en coordinación con Cáritas Venezuela, a la que el BID considera que cuenta con presencia establecida en Venezuela y "amplia experiencia en respuesta a emergencias", así como con otras organizaciones multilaterales.

La ayuda del BID llega a través de una "cooperación técnica de emergencia no reembolsable", el instrumento financiero disponible para respaldar a los países miembros prestatarios.

Desde el BID aseguran que continuarán trabajando "con el Gobierno de Venezuela y con socios, incluidos organismos de las Naciones Unidas y otros actores humanitarios, para apoyar los esfuerzos de recuperación y contribuir al fortalecimiento de la resiliencia del país".

La entidad anunció precisamente el 24 de junio, el día de los dos terremotos, que reiniciaba formalmente relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador por Caracas ante la entidad, un paso fundamental para que Caracas pueda tener acceso en el futuro a nuevos instrumentos de préstamo suscritos por el ente.

Tras los terremotos de la semana pasada, la ayuda internacional está resultando fundamental para las tareas de emergencia y a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

El Gobierno venezolano indicó en su último balance que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.