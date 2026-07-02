El desempleo en EE.UU. baja en junio al 4,2 % con una creación de 57.000 empleos

En el sexto mes del año se registraron ganancias en los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social y la atención sanitaria, indican datos del BLS, que a su vez registran pérdidas en el área de ocio y hostelería, tendencia que llama la atención durante la celebración del Mundial de Fútbol en varias ciudades estadounidenses.

Las cifras de empleo en abril (148.000) y mayo (129.000) fueron revisadas a la baja, con una reducción conjunta de 74.000 puestos con respecto a los informes iniciales.

En total, el número de desempleados en junio se situó en unos 7,1 millones, una caída con respecto a los 7,3 millones del mes anterior.

Los adolescentes (14,6 %) y los afroamericanos (6,6 %) se mantienen como los más afectados por el desempleo. La tasa de desocupación aumentó para los hispanos (5,2 %) y los asiáticos (3,9 %) y disminuyó ligeramente entre las mujeres adultas (3,7 %).

En junio, el empleo en los servicios profesionales y empresariales continuó su tendencia al alza, con un aumento de 36.000 puestos, mientras que la asistencia social añadió 25.000 plazas, principalmente en servicios individuales y familiares.

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El sector sanitario también continuó su tendencia alcista (22.000), pero a un ritmo más lento que el promedio mensual de los 12 meses anteriores (38.000). El mes pasado, los hospitales añadieron 9.000 empleos.

En contraste, el empleo en el sector del ocio y la hostelería rompió su racha de aumentos en junio, cuando disminuyó en 61.000 puestos, lo que refleja una menor contratación estacional de lo habitual, según el BLS.

Durante el sexto mes de 2026, el empleo mostró pocos o ningún cambio en otras industrias importantes como la minería, la explotación de canteras y extracción de petróleo y gas, la construcción, la industria manufacturera, el comercio mayorista y el comercio minorista.

Tampoco varió significativamente en las áreas del transporte y almacenamiento, la información, las actividades financieras y el Gobierno.

El desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % en junio, tras la primera reunión liderada por el nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh.