El euro sube tras las cifras de creación de empleo en EE.UU.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 GMT a 1,1436 dólares, frente a los 1,1395 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1399 dólares.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en EE.UU. en junio en 57.000, la mitad de lo que se preveía, pero la tasa de desempleo bajó una décima, hasta el 4,2 %.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, aseguró el miércoles desde Sintra (Portugal) que los riesgos inflacionarios han disminuido en las últimas semanas, reiteró el compromiso de la Fed de devolver la inflación al objetivo del 2 % y subrayó que el banco central que dirige mantendrá su independencia a la hora de decidir su política monetaria.

Los miembros del Consejo de Gobierno del BCE han mostrado diferentes posturas sobre qué hacer con los tipos de interés en el foro de banca central en la localidad portuguesa de Sintra.

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La tasa de desempleo de la zona del euro fue del 6,2 % en mayo, en comparación con el 6,3 % de un año antes.

Alemania ha aprobado una serie de reformas con las que quiere reducir la burocracia, reducir impuestos a las rentas bajas y medidas, y reformar el mercado laboral.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1375 y 1,1471 dólares.