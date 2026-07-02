El Gobierno de Portugal eleva a 79 los nacionales fallecidos tras seísmos en Venezuela

Una fuente del Ministerio de Exteriores portugués precisó que entre los muertos había 69 personas que también tenían la nacionalidad venezolana.

Asimismo, hay 64 nacionales desaparecidos en el país caribeño.

Los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles de la semana pasada con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 2.295 muertos y 11.267 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.