El Líbano y Siria crean un comité conjunto para reforzar la cooperación bilateral

El acuerdo fue suscrito en el Grand Serail de Beirut por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad al Shaibani, tras una reunión centrada en el desarrollo de las relaciones entre ambos países, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano.

Según el texto oficial del acuerdo, el comité será el "marco institucional de consulta, coordinación y cooperación entre ambos Estados", y se regirá por "los principios de respeto mutuo a la soberanía, la independencia y la integridad territorial, la igualdad entre las partes y la no injerencia en los asuntos internos".

El documento señala que la creación del organismo responde al deseo de fortalecer las relaciones bilaterales y contribuir a la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de ambos pueblos.

Durante una rueda de prensa conjunta, Salam afirmó que la firma del acuerdo da continuidad a la visita que realizó a Damasco hace aproximadamente un mes y medio, y refleja el trabajo emprendido para "restablecer las relaciones entre Líbano y Siria sobre bases sólidas", fundamentadas en las relaciones entre Estados y en los intereses comunes.

El jefe del Gobierno libanés explicó que las conversaciones abordaron proyectos de cooperación en áreas como la interconexión eléctrica, el transporte, el intercambio comercial, la facilitación del tránsito de personas y el desarrollo de las relaciones económicas.

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Asimismo, recordó que durante su visita a Siria ambas partes acordaron constituir un Consejo Empresarial Libanés-Sirio, cuya primera reunión estaba prevista para este jueves.

Salam destacó que el nuevo comité estará integrado por los ministros competentes de ambos países y celebrará reuniones periódicas para impulsar la cooperación y facilitar la firma de memorandos de entendimiento y acuerdos sectoriales que ya se encuentran en preparación.

Por su parte, Al Shaibani aseguró que la creación del comité servirá como plataforma para que los distintos ministerios desarrollen asociaciones económicas, comerciales y de inversión, además de acuerdos de cooperación en materia de seguridad.

El ministro sirio afirmó que Damasco aspira a abrir "una nueva y próspera relación" con el Líbano que permita superar el legado del pasado y contribuya a la estabilidad y la prosperidad de ambos países y de la región.

La firma del acuerdo se produce en un contexto de acercamiento entre Beirut y las nuevas autoridades sirias, que en los últimos meses han intensificado los contactos políticos tras años de relaciones marcadas por la guerra en Siria y las tensiones bilaterales.