El manuscrito de 'El extranjero' de Albert Camus entra en los fondos nacionales franceses

Estos manuscritos van a unirse a otros como el de la novela 'La peste', también de Camus, que ya se conservaban en la Biblioteca Nacional de Francia junto a escritos de otros contemporáneos ilustres como Simone de Beauvoir o Boris Vian.

"Albert Camus encarnaba al espectador comprometido, al intelectual rebelde. Su voz sigue defendiendo el humanismo en Francia y en todo el mundo", señaló en un comunicado Catherine Pégard, la ministra de Cultura francesa.

"Dado que su pensamiento y sus escritos ya forman parte de nuestro patrimonio colectivo -agregó-, el presidente de la República (Emmanuel Macron) expresó su deseo de que sus manuscritos pasen a formar parte de las colecciones públicas".

A su muerte, Camus dejó en manos de sus herederos una importante cantidad de documentos, como manuscritos de obras fundamentales, cuadernos, agendas, correspondencia y envíos que, según la cartera que lidera Pégard, arrojan luz de una manera excepcional sobre su labor como escritor y sus valores.

Buena parte de esos materiales, aunque estaban disponibles para la consulta por parte de investigadores, permanecieron en manos de la familia, a la que el Estado manifestó su voluntad de adquirirlos en su totalidad.

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Las partes alcanzaron un acuerdo para la cesión por 9 millones de euros, un pago que se realizó con apoyo de la casa Hermès de moda de lujo y el banco CIC.

Esta adquisición es la más importante que ha realizado el Estado en materia de patrimonio literario, según el Ministerio de Cultura, y dará lugar a exposiciones e iniciativas culturales, sobre todo en la Biblioteca Nacional de Francia.

Camus, nacido en Dréan en 1913, en la Argelia colonizada por Francia, es uno de los escritores más leídos e influyentes de la literatura francesa del siglo XX.