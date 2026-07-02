El Ministerio de Exteriores de España premia a la activista paquistaní Malala Yousafzai

Malala Yousafzai se convirtió con 17 años en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz (2014) y fundó la organización Malala Fund, centrada en garantizar 12 años de educación "gratuita, segura y de calidad" para todas las niñas, destacó Exteriores en un comunicado.

Su liderazgo y compromiso han consolidado a Yousafzai "como una de las principales voces globales en favor de la igualdad y la justicia social", y en la actualidad destaca su campaña a favor de la tipificación de los crímenes de género o segregación de género, abundó el ministerio español sobre el bagaje de la premiada.

Yousafzai fue tiroteada por los talibanes paquistaníes a los 15 años, cuando volvía del colegio en octubre de 2012.

Un grupo de talibanes la subieron a una camioneta y le dispararon en la cabeza en el valle de Swat, entonces dominado por la rama paquistaní de los fundamentalistas que habían impuesto un estricto régimen que prohibía la asistencia de las niñas a la escuela.

Tras el ataque, fue evacuada al Reino Unido para recibir tratamiento médico.

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Yousafzai es la segunda galardonada con el premio Isabel Oyarzábal, que se instauró en 2025. En esa primera edición el galardón recayó en la política costarricense Rebeca Grynspan.

Se creó con el propósito de "reconocer y visibilizar" la destacada contribución de mujeres que impulsan una acción internacional comprometida con la igualdad de género, la justicia social y la cooperación internacional, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que felicitó a la activista paquistaní por este premio.

Este reconocimiento lleva el nombre de Isabel Oyarzábal (1878–1974), pionera del feminismo español, primera mujer en representar a España ante la Sociedad de Naciones y primera mujer que ocupó un cargo como embajadora de España.