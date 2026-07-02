El nacimiento de un babuino impulsa los esfuerzos de conservación de la fauna en Colombia

Los visitantes ya pueden conocer al pequeño primate, el primero de su especie en nacer este año en el zoológico, y descubrir el trabajo de conservación que la institución ha impulsado durante la última década a través de su programa de reproducción, gracias al cual ya han nacido otros 30 babuinos.

"Cada nacimiento representa mucho más que una nueva llegada. Es una señal de que los animales cuentan con las condiciones de bienestar necesarias para expresar sus comportamientos naturales y una oportunidad para inspirar a nuestros visitantes a conocer, valorar y proteger la biodiversidad", afirmó a EFE el gerente del Zoológico de Cali, Dave Wehdeking.

La institución alberga 17 babuinos, también conocidos como papiones sagrados, una especie conocida por su compleja organización social y sus fuertes vínculos familiares.

Durante los primeros meses de vida, las crías permanecen prácticamente todo el tiempo junto a sus madres, que mantienen un contacto permanente para protegerlas mientras comienzan a explorar su entorno.

"Con el paso de las semanas, otros integrantes del grupo, incluidos el padre y varios adultos, participan también en el cuidado del nuevo individuo, un comportamiento cooperativo característico de esta especie que, incluso, genera enseñanzas para nuestra sociedad", expresó Wehdeking.

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Según el directivo, la reproducción de especies hace parte de una estrategia planificada y no responde únicamente al crecimiento de las poblaciones para el cuidado humano.

"No es la primera vez que acompañamos la reproducción de especies aquí en el Zoológico. Tenemos un programa muy consciente de reproducción con un fin; por ejemplo, desarrollamos un proceso con ranas venenosas para su reintroducción a su hábitat natural junto a entidades como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la Universidad del Valle y otras organizaciones internacionales", señaló.

Estos procesos, además de fortalecer las poblaciones, permiten fomentan la investigación científica y la educación ambiental.

"Es muy lindo conocer cómo se cuida a cada animalito y el por qué son importantes para nuestro entorno. No sabía que había tanta ciencia detrás de su cuidado. Es urgente que, como humanos, mejoremos nuestros hábitos para que otras especies no desaparezcan", indicó a EFE Sofía Pedraza, una visitante del zoológico.

De acuerdo con los funcionarios del zoológico, aunque el papión sagrado está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como preocupación menor, sus poblaciones silvestres enfrentan amenazas derivadas de la pérdida de hábitat, la expansión agrícola y urbana, los conflictos con comunidades humanas y el tráfico ilegal de fauna.

"Además de su importancia ecológica, estos primates cumplen funciones esenciales en los ecosistemas africanos al dispersar semillas, remover el suelo durante la búsqueda de alimento y contribuir al control natural de algunas poblaciones de invertebrados. Su nacimiento es una oportunidad para conectar a las personas con la naturaleza y comprender la importancia de conservar la vida silvestre", concluyó Wehdeking.