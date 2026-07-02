El petróleo de Texas cae a 67,56 dólares tras avances en conversaciones entre EEUU e Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., restaban 1,02 dólares respecto al cierre anterior.

Los inversores acogieron con optimismo la reciente ronda de negociaciones entre Washington y Teherán a pesar de que las delegaciones de ambos países no se llegaron a reunir.

El portavoz de la Cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, explicó que se lograron "avances positivos" en los diferentes encuentros en temas relacionados al memorando de entendimiento firmado el 17 de junio por ambos países.

"Las partes acordaron continuar las discusiones durante el próximo período, con la próxima reunión programada en el momento más temprano posible una vez concluyan los cortejos fúnebres del exlíder supremo de Irán", apuntó el portavoz en un mensaje en X.

La República Islámica acogerá desde este sábado 4 de julio, hasta el próximo jueves 9, las ceremonias en honor al ayatolá Alí Jameneí, asesinado durante el operativo conjunto que EE.UU. e Israel lanzaron contra Irán el pasado 28 de febrero y que desató el conflicto.

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A pesar del buen tono con el que, según explicaron, se produjeron las conversaciones, el Ejército iraní advirtió este jueves de que los buques que no navegan por las rutas que Teherán ha establecido en el estrecho de Ormuz "recibirán una respuesta inmediata y contundente".

Además, avisó de que cualquier acción de Estados Unidos en el estrecho se considerarán "una amenaza para la soberanía nacional de Irán y se enfrentará a una respuesta rápida y resuelto".