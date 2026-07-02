El porcentaje de brasileños que usa internet superar por primera vez el 90 %

El año pasado Brasil contaba con 168,7 millones de personas con más de 10 años que usaban internet, en su mayoría desde sus teléfonos móviles y con el 95,6 % accediendo diariamente, de acuerdo con el estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El porcentaje de internautas en el mayor país latinoamericano viene creciendo gradualmente desde el 66 % medido en 2016, cuando el IBGE midió por primera vez, pero cada vez a menor ritmo.

El año pasado solo creció 1,3 puntos porcentuales frente al 89,2 % medido en 2024.

El porcentaje de internautas entre los brasileños de más de 60 años subió desde el 70,1 % en 2024 hasta el 74,5 % en 2025. Ese porcentaje era de solo el 44,9 % en 2019, antes de la pandemia de la covid.

Por el contrario, el porcentaje de internautas para los menores de entre 10 y 13 años cayó desde el 84,9 % en 2024 hasta el 84,4 % en 2025, una reducción que el organismo atribuyó a una mayor preocupación de los padres con la exposición de sus hijos a la red. Ese porcentaje llegó a ser del 85 % en 2022.

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Por el mismo motivo, el número de menores de entre 10 y 13 años que tienen teléfono móvil bajó desde 56,7 % en 2024 hasta 55,2 % en 2025.

El mayor acceso de internet en las áreas rurales también ayudó a aumentar el uso de la red. La diferencia entre el uso de internet en áreas urbanas y rurales cayó desde 37,5 puntos porcentuales en 2016 hasta 8,5 puntos porcentuales el año pasado.

El estudio mostró igualmente que 17,7 millones de brasileños de más de 10 años no usaba internet (el 9,5 % del total) y que 19,1 millones carecía de teléfono móvil (10,2 %).

El 73,6 % de los que no usaba internet y el 81,5 % de los que carecía de celular no tiene escolaridad o tan solo concluyó los estudios primarios.

Los mayores de 60 años representaban el 51,5 % de lo que no accedían a la red y el 36,9 % de los que no tiene teléfono.

El 44,9 % de los brasileños que no usa internet admite que no sabe hacerlo, porcentaje que llega al 66,5 % entre los mayores de 60 años.