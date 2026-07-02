El virus del Nilo Occidental adelanta su temporada en EE.UU. con un récord de 48 casos

La agencia federal contabilizó al menos 48 casos en el país hasta el 30 de junio, frente a la media de diez habitual para esas fechas. De ellos, 38 corresponden a la forma neuroinvasiva grave, y 12 estados han notificado ya contagios humanos.

El repunte responde a una circulación temprana del virus, que muestra algún tipo de actividad en 23 estados, el mayor número en una década, según los CDC.

"Estos datos son un recordatorio importante de que la temporada de mosquitos está en plena marcha", declaró la epidemióloga de los CDC Erin Staples.

La agencia federal recordó que no hay vacunas ni tratamientos específicos y recomendó usar repelente, vestir ropa larga y holgada, evitar el exterior entre el anochecer y el amanecer y colocar mosquiteras.

En Florida, el Departamento de Salud confirmó el pasado 23 de junio el primer caso del estado este año, en el condado de Alachua. El virus circula en los 67 condados del estado, donde la transmisión alcanza el pico entre julio y septiembre. Se propaga por la picadura de mosquitos del género 'Culex' que se alimentan de aves infectadas.

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El virus del Nilo Occidental es la principal causa de enfermedad transmitida por mosquitos en el territorio continental de EE.UU., con alrededor de un centenar de muertes anuales de media.

La mayoría de los infectados no presenta síntomas; menos del 1 % sufre una dolencia neurológica grave, como meningitis o encefalitis, y los mayores de 60 años afrontan más riesgo, según los CDC.