España será el invitado de honor al encuentro de 'networking' más grande de Latinoamérica

España participará en este proyecto a modo de agradecimiento por tener un "emprendimiento español maravilloso" en el país austral, según informaron desde la organización del EtM Day.

"Nos interesa este proyecto porque en España hemos trabajado en crear un ecosistema de innovación. Tenemos una política de innovación pública, pero también trabaja para favorecer desde la perspectiva empresarial", declaró Oroz durante el anuncio en la Embajada de España en Santiago de Chile.

En ese sentido, la diplomática expresó que "nuestra primera intención es visibilizar el éxito de España en este ecosistema de innovación y emprendimiento".

Con el objetivo de conectar a las empresas emergentes con fuentes de financiación, principalmente del sector privado, el proyecto EtM Day reunirá a más de 60.000 personas en el Parque Bicentenario, al noreste de la capital.

Daniel Daccarett, cofundador de la Fundación Emprende Tu Mente, organizadora del evento, calificó la participación de España como "impresionante" al ser uno de los principales países que invierte en Chile.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hoy día somos el evento más grande de emprendimiento en Latinoamérica, pero yo creo que pronto vamos a serlo del mundo. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no están en todas partes", comentó Daccarett.

Así mismo, Oroz ve en esta actividad una nueva oportunidad para mantener la "excelente relación bilateral" que tiene el país austral con España y visibilizar la estrategia pública de inversión.

"No es algo que simplemente haya surgido de la iniciativa del sector privado, que también es esencial, sino que se ha venido potenciando que la innovación y el emprendimiento puedan generar desarrollo y puedan generar riqueza", añadió la embajadora española.

El EtM Day celebra este 2026 su quinta edición, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre.