Familia de un marinero indio muerto en Venezuela pide investigar las causas de su muerte

Rakesh Chauhan, de 33 años, murió el 7 de mayo en Punto Fijo, en el estado venezolano de Falcón, según un documento de la Embajada de India en Caracas difundido por la Federación de Sindicatos de Marinos de India (FSUI).

El certificado de defunción, emitido por la Policlínica Las Especialidades, recogió que Chauhan falleció a causa de un infarto agudo de miocardio, edema pulmonar bilateral y cardiopatía hipertensiva.

Un informe médico realizado posteriormente en el estado indio de Uttar Pradesh, revisado por EFE, señala que órganos como el cerebro, el corazón, ambos pulmones, el hígado, el bazo, el páncreas, los riñones, el estómago y los intestinos no estaban presentes cuando el cuerpo fue examinado en India.

Los médicos indios concluyeron que la causa de la muerte "no pudo determinarse" y añadieron que tampoco era posible establecer si existían lesiones relacionadas con el fallecimiento debido a la ausencia de órganos para su análisis.

"Necesito justicia. Necesito respuestas", dijo a EFE Ranjana Chauhan, viuda del marinero, que rechaza la explicación médica recibida por la familia y asegura que su esposo no padecía hipertensión ni diabetes.

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Según su relato, Chauhan habló por videollamada con su familia la mañana del 7 de mayo desde la embarcación y no manifestó ningún problema de salud.

Horas después, los familiares recibieron una llamada en la que se les informó de que había sufrido una caída, había perdido el conocimiento y se encontraba en estado crítico. Más tarde fueron notificados de su muerte.

"Salió de casa completamente sano. No tenía antecedentes de diabetes ni de presión arterial alta. Habló con nosotros esa misma mañana y estaba bien", afirmó la viuda.

El documento de la Embajada india identifica a Kronos Marine Agency C.A., con sede en Falcón, como la empresa encargada de enviar los restos mortales a la India, y señala que el cuerpo fue embalsamado y trasladado conforme a las normas nacionales e internacionales para el transporte de cadáveres.

El informe forense indio describe amplias incisiones y suturas compatibles con una autopsia previa, pero la familia sostiene que no ha recibido el informe completo de ese procedimiento ni los registros médicos relacionados con el fallecimiento.

Ranjana Chauhan también denunció supuestas irregularidades en documentación vinculada al caso, incluida una firma atribuida a ella que, según afirma, no le pertenece.

"Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Todo lo que queremos es saber qué ocurrió realmente", dijo.

EFE consultó a las autoridades indias y a la Embajada de Venezuela en Nueva Delhi sobre el reclamo de la viuda, sin obtener información hasta la redacción de esta noticia.

La familia ha solicitado la intervención de las autoridades indias y reclama una investigación exhaustiva tanto sobre las circunstancias de la muerte como sobre el manejo posterior de los restos del marinero.