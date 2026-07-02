Fráncfort sube un 2,16 % y cierra en récord por caída del crudo, reformas y empleo en EEUU

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cerró en un nuevo nivel récord de 25.580,88 puntos tras haber llegado a tocar los 25.656 enteros, también un nuevo máximo intradía.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cayó hasta 70,2 dólares, mínimo desde finales de febrero, ante las esperanzas de un acuerdo entre EE.UU. e Irán para poner fin de forma definitiva a la guerra en Oriente Medio, después de que Qatar y Pakistán, mediadores en las negociaciones para un acuerdo, dijeran que hay avances en las conversaciones indirectas.

También influyó positivamente la publicación de datos de empleo de EE.UU., donde las nóminas no agrícolas aumentaron en junio en 57.000, la mitad de lo que se preveía, frente a un recorte de una décima del desempleo, que se situó en el 4,2 %, cifras que dificultan a la Reserva Federal (Fed) subir los tipos de interés.

El Gobierno alemán aprobó, además, una serie de reformas con las que quiere reducir la burocracia, impuestos a las rentas bajas y medias y reformar el mercado laboral para que Alemania pueda volver a ser un lugar más atractivo para invertir y crear empleo.

Un 70 % del gasto social de Alemania va a pensiones y sanidad, según un estudio del Instituto para la Investigación Económica (Ifo).

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Las reformas pueden beneficiar a las inmobiliarias porque el Gobierno alemán quiere prohibir la expropiación estatal de pisos de alquiler.

El grupo químico y farmacéutico Bayer se disparó un 8,9 % tras agrupar el negocio del glifosato en EE.UU. en una empresa independiente, mientras que la inmobiliaria Vonovia subió un 6 % y el banco Deutsche Bank ganó un 5,3 %.

Tan sólo tres valores bajaron hoy: el fabricante de semiconductores Infineon (-2 %), la constructora Hochtief (-1,9 %), controlada por ACS, y el portal inmobiliario Scout24 (-0,4 %).