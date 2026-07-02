Francia multa con un millón de euros a un petrolero de la flota fantasma rusa

El buque fue condenado por navegar bajo falso pabellón y por negarse a acatar órdenes, en el marco de una comparecencia con reconocimiento previo de culpabilidad, según informó este jueves el medio público francés Ici.

Tras abonar la multa y después de un mes de inmovilización en la bahía de Douarnenez, el Tagor podrá reanudar su ruta, añade el medio.

El barco fue abordado a finales de mayo a unos 740 kilómetros al oeste de la costa de Bretaña. El navío, que procedía de Múrmansk, en el norte de Rusia, y se dirigía a Camerún, navegaba bajo pabellón camerunés, lo que le servía para evitar las sanciones occidentales contra la venta de petróleo ruso por la guerra de Ucrania.

Tras recibir la orden de detenerse, el buque se negó a obedecer, lo que llevó a la intervención de los comandos de la Marina francesa. El capitán fue detenido y el petrolero trasladado a territorio francés para su investigación.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó esta detención de operación "al límite de la piratería internacional".

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El Tagor cambió en varias ocasiones de pabellón, utilizando, entre otros, bandera de Madagascar, las Islas Marshall o Panamá, para evitar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

Era el quinto buque de la llamada 'flota fantasma' rusa interceptado por Francia desde septiembre del año pasado. El último, el Deliver, fue interceptado frente a las costas de Sicilia el pasado 23 de junio y sigue inmovilizado en Marsella.

Moscú ha criticado estas intervenciones, que califica de excesivas. Francia, en cambio, las defiende como una aplicación del derecho del mar y una herramienta para aumentar el coste de la evasión de sanciones.

Este caso se inscribe en la estrategia francesa contra la 'flota fantasma' rusa, una red de buques que opera mediante estructuras opacas y cambios recurrentes de pabellón para eludir las sanciones occidentales sobre el petróleo ruso.

Según un informe del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) titulado 'Lucha contra la flota fantasma. Francia en acción', esta contaba a finales de 2024 con unos 3.300 navíos, incluidos 1.140 petroleros, lo que representa el 18 % de la flota mundial de transporte de crudo.

La función de esos navíos, que a menudo se encuentran muy deteriorados, es mantener el flujo de exportaciones energéticas, clave para la financiación de Rusia en el contexto de las sanciones internacionales por desencadenar la guerra de Ucrania.