Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos denuncia acusaciones de EE.UU. en su contra

El presidente del ICAP, Fernando González, uno de los 'Los Cinco' agentes cubanos y miembro de la Red Avispa que guardó prisión por más de 15 años en EE.UU. antes de ser liberado, acusó la víspera en sus redes sociales a Rubio de mentir "deliberadamente" y difamar "contra el prestigio y la legitimidad del Instituto".

Señaló, además, que "el único interés" del secretario de Estado estadounidense es "intimidar y atemorizar a la importante fuerza solidaria que apoya y acompaña" al país caribeño.

"El ICAP continuará firme en el cumplimiento de la misión para la que surgió hace más de 65 años, que es la promoción de las relaciones de amistad con los países y pueblos del mundo", escribió González.

Este miércoles, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, informó en un comunicado que tres ciudadanos cubanos fueron detenidos por agentes federales "después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal".

Se trata de Carlos Antonio Lloga Domínguez, su esposa e hijo. De acuerdo con Pigott, Lloga se mantuvo "más de una década trabajando como agente subversivo extranjero" para el ICAP, una entidad estatal cubana considerada por Washington como "la principal organización fachada de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano" en su territorio.

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Lloga Domínguez "ha mantenido vínculos con la red transnacional de subversión comunista durante todo el tiempo que ha residido" en la nación norteamericana, señaló el texto e indicó que el cubano y su familia "se encuentran ahora bajo custodia federal a la espera de ser expulsados del país".

El ICAP es una de las entidades estatales que han sido sancionadas recientemente por Rubio por constituir "el núcleo central de una vasta operación de inteligencia e influencia que -según se afirma- abarca más de 2.000 organizaciones en más de 150 países".

Según Washington, el ICAP mantiene, además, "una presencia significativa" en EE.UU., donde "en estrecha coordinación con el régimen comunista cubano" difunde "vil propaganda antiestadounidense" y ejerce "presión sobre políticos federales, estatales y locales en nombre de la dictadura cubana".

Washington presiona a La Habana desde inicios de este año para que introduzca cambios económicos y políticos en la isla. Al bloqueo petrolero impuesto desde el pasado enero, se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Ejecutivo cubano o que opere en sectores claves para la economía de la isla.

Consecuencia de ello, han sido sancionadas varias entidades estatales de la isla, principalmente las vinculadas al conglomerado militar empresarial cubano, Gaesa.