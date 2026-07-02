Kazajistán apuesta por la logística para mantener liderazgo en inversiones en Asia Central

"El volumen acumulado de inversión extranjera directa ha superado los 150.000 millones de dólares, lo que representa casi el 70 % de toda la inversión en la región. Nuestra estabilidad política sustenta estos logros económicos", afirmó Tokáyev durante la sesión plenaria del Consejo de Inversores Extranjeros.

Al intervenir ante los inversores, destacó que el sector del transporte y la logística es un elemento clave de la estrategia de desarrollo a largo plazo del país centroasiático.

"Para fortalecer aún más nuestra posición, estamos realizando importantes inversiones en infraestructura de transporte, incluyendo la construcción de miles de kilómetros de nuevas vías férreas, así como el desarrollo de la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiano, conocida como el Corredor Medio", explicó.

Según Tokáyev, en los últimos 15 años Kazajistán ha invertido más de 35.000 millones de dólares en el desarrollo de infraestructura de transporte y logística.

El mandatario reiteró su compromiso con la transformación de Kazajistán en un centro logístico líder en la región en lo que respecta a la conexión entre Europa y Asia.

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Trece importantes corredores de transporte internacionales atraviesan actualmente el país, lo que lo convierte en un enlace vital en las cadenas de suministro transcontinentales.

Además, aproximadamente el 85 % de todo el transporte ferroviario de mercancías entre China y Europa pasa por Kazajistán, recuerdan sus autoridades.

Tokáyev también informó de que el país está implementando activamente tecnologías digitales y puso como ejemplo la implementación desde finales del año pasado de la plataforma digital unificada Smart Cargo.

Esta plataforma funciona como una ventanilla única para servicios aduaneros, logísticos y comerciales, reduciendo significativamente las barreras administrativas y los tiempos de tránsito.

En la primera fase, las operaciones de tránsito en la ruta China-Uzbekistán ya se han digitalizado por completo y los procedimientos de cruce fronterizo se han convertido a formato electrónico, lo que hace que el transporte internacional de mercancías sea más rápido, transparente y predecible, asegura Astaná.