La Bolsa de Milán sube un 1,60 % impulsada por la defensa y la caída del precio del crudo

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share aumentó un 1,52 % hasta los 55.127,95 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 379 millones de acciones por un valor de unos 4.490 millones de euros (unos 5.137 millones de dólares al cambio).

El parqué milanés se vio beneficiado por el abaratamiento del crudo Brent, de referencia en Europa, que descendió hasta el entorno de los 70 dólares por barril ante los avances en las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Doha.

Este descenso de los costes energéticos alivió la presión sobre el sector industrial y espoleó las compras en una jornada en la que el optimismo también se contagió por el plan de estímulo fiscal de Alemania y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga estables los tipos de interés tras un flojo dato de empleo en EE.UU.

En el selectivo, las ganancias estuvieron lideradas por la constructora naval Fincantieri, que subió un 6,78 %, seguida del coloso de la defensa Leonardo (6,52 %), el grupo bancario UniCredit (4,07 %), la entidad de servicios públicos y energía A2A (3,55 %) y el grupo asegurador Unipol (3,23 %).

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Por el contrario, los títulos que registraron más pérdidas estuvieron encabezados por la red de pagos digitales Nexi, que cayó un 1,51 %, seguida de la fabricante de tubos de acero Tenaris (-1,21 %), la tecnológica de semiconductores STMicroelectronics (-0,85 %), la fabricante de cables Prysmian (-0,70 %) y los laboratorios Diasorin (-0,54 %).