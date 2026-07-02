La colección de arte nacida tras la Revolución de los Claveles estrena sede permanente

El nuevo CACE-Centro, en Alcabideche, Cascais, reúne por primera vez en un espacio propio una colección que supera las 2.000 obras y que hasta ahora permanecía repartida entre instituciones de Portugal y del extranjero, entre ellas Serralves, el Centro Cultural de Belém, el Centro de Arte Contemporáneo de Coimbra y otros organismos culturales.

La colección fue creada por la Secretaría de Estado de Cultura en 1976, entonces como "Colección SEC", en un momento en que el nuevo Portugal democrático impulsaba estructuras públicas para la cultura contemporánea. Según la propia CACE, el acervo nació como instrumento de valorización de la contemporaneidad artística nacional y con el propósito de reforzar la presencia del arte contemporáneo portugués en órganos de soberanía, organismos institucionales y espacios de la administración cultural.

Su apertura permanente llega tras una nueva etapa iniciada en 2019, cuando el Estado portugués reactivó la política de adquisiciones mediante un programa anual considerado por Museus e Monumentos de Portugal como el proyecto público de compra de arte contemporáneo más ambicioso creado hasta entonces en el país. Entre 2019 y 2022 se incorporaron 239 obras de 209 artistas, con una inversión de 2,25 millones de euros, y en 2023 se propusieron otras 50 obras de 35 artistas.

El acervo incluye pintura, dibujo, grabado, fotografía, escultura, vídeo e instalación, mayoritariamente de artistas portugueses, aunque no exclusivamente. Entre sus incorporaciones recientes figuran obras de Paula Rego, Graça Morais y Maria Helena Vieira da Silva, además de fondos procedentes de la Colección Miró, la ex-Colección BPN, la Colección Ellipse y la Colección BPP.

La dimensión internacional de la colección se refleja en los préstamos realizados a instituciones como la Kunsthalle Recklinghausen, en Alemania; el Museo Picasso de Barcelona; y Beaux-Arts Mons, en Bélgica, además de museos portugueses como Serralves, el MAAT, la Casa das Histórias Paula Rego, Culturgest, la Fundación Calouste Gulbenkian y el MAC/CCB.