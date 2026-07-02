La colombiana Agua by Agua Bendita abrirá la Fashion Week de Madrid en septiembre

La decisión llega como fruto de la colaboración de la pasarela madrileña con la plataforma Latin American Fashion Awards, que se incorpora como invitado especial en la próxima edición dentro de una estrategia de internacionalización y de "consolidar Madrid como capital de la moda hispanoamericana".

"Para nosotros, abrir el calendario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en este momento supone un hito especialmente significativo. Es una oportunidad para llevar nuestra identidad, profundamente arraigada en la artesanía, a un escenario de referencia internacional", indicaron en una nota de prensa.

Reconocida con el Premio Diseñador Internacional de esta edición, el comunicado de la organización señala precisamente que Agua by Agua Bendita fue distinguida "por su lenguaje visual distintivo y su celebración de la artesanía latinoamericana", además de por su proyección internacional.

Fue fundada en 2018 por las colombianas Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza y se caracteriza por sus múltiples "estampados y tonalidades vibrantes" que hacen que cada pieza sea "una obra de arte que expresa a la perfección la esencia de Colombia", según su propia página web.