La OCDE advierte a Corea del Sur sobre su dependencia de exportaciones de chips

"La creciente dependencia de las exportaciones de semiconductores impulsa el crecimiento y los ingresos fiscales, pero también puede aumentar la exposición a perturbaciones externas y a la volatilidad cíclica", advirtió la OCDE en un informe.

El documento destacó que las exportaciones de semiconductores se han acelerado a principios de este año, contribuyendo a una mejoría de las previsiones de la OCDE de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en 2026, un 2,6 % frente al 1,7 % estimado hace tres meses. Para 2027, la organización prevé que el PIB crezca un 1,9 %.

El Ministerio de Industria surcoreano reportó el miércoles que las exportaciones del país asiático ascendieron en junio a un máximo histórico de 102.250 millones de dólares, gracias al avance de los semiconductores y otros productos tecnológicos. Un récord reportado la misma semana que el Gobierno surcoreano presentó proyectos con inversiones empresariales que ascienden a 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares).

Pero la OCDE subrayó que otros sectores manufactureros "se están quedando rezagados", así como el posible riesgo asociado a perturbaciones externas y volatilidad en el sector de los semiconductores contribuyen a "desequilibrios persistentes" como las bajas tasas de natalidad y el rápido envejecimiento de la población.

Seúl debería llevar a cabo una reforma tributaria integral que incluya la transición a un tipo impositivo uniforme sobre la renta de las empresas, modificando además la tributación sobre la propiedad para pasar de impuestos sobre transacciones a recurrentes, recomendó la OCDE.

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La OCDE prevé que, debido a esta conmoción energética, la inflación aumente del 2,1 % en 2025 al 2,6 % en 2026, antes de disminuir al 2,2 % en 2027.